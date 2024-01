Incidente al Villaggio Prenestino con due morti, drogato l'autista 20enne: arrestato • Terzo Binario News

È accusato di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, con l’aggravante per essere risultato positivo agli esami tossicologici

A seguito dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Fosso dell’Osa, in cui hanno perso la vita due persone che si trovavano a bordo di un’auto Smart forFour, rispettivamente di 46 e 21 anni , la Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, incaricati delle indagini, dopo essere risaliti all’identità di tutti e sei i componenti del veicolo e svolto le verifiche del caso, hanno proceduto all’arresto del conducente, un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, accusato di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, con l’aggravante per essere risultato positivo agli esami tossicologici.

Nei suoi confronti si è proceduto inoltre per una condotta di guida pericolosa e per trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito.