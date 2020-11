Incidente al Quartaccio: 45enne morto dopo una settimana - Terzo Binario News

È morto il 45enne coinvolto nell’incidente avvenuto il 10 novembre in via Andersen, al Quartaccio. L’uomo, secondo quanto appreso dalla Polizia locale, è deceduto il 16 novembre.

La vittima, a bordo di un Suzuki Burgman, per cause in corso di accertamento è andato a impattare contro un camper Fiat Iveco, che si trovava in sosta. Il personale del 118 ha poi trasportato il centauro, in gravi condizioni, al Policlinico Agostino Gemelli.

I rilievi sono stati affidati ai caschi bianchi del Gruppo III Nomentano.

c.b.