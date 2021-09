Incidente al porto di Civitavecchia, la Triplice: "Sulla sicurezza del lavoro non si risparmia" - Terzo Binario News

Sabato scorso presso la banchina 23 un giovane operatore portuale della Società Traiana si è gravemente infortunato cadendo da una benna durante le operazioni di imbarco del cippato e, immediatamente soccorso, è attualmente ancora ricoverato in ospedale a seguito delle gravi fratture riportate che lo costringeranno ad una lunga degenza.

Nella stessa circostanza, anche un altro lavoratore portuale è rimasto coinvolto riportando fortunatamente solo dei piccoli traumi che non hanno richiesto cure ospedaliere. Ma la paura è stata tanta e le conseguenze di questo brutto incidente sul lavoro sarebbero potute essere di gran lunga peggiori e fatali. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli Organismi competenti, a cui chiediamo a gran voce di fare piena luce sull’accaduto affinché in futuro si possano evitare simili accadimenti.

Come FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI intendiamo esprimere massima vicinanza e solidarietà al lavoratore gravemente coinvolto e ai suoi familiari, augurandogli una pronta ripresa e di tornare al più presto dai suoi cari.

Il tema della Salute e Sicurezza sul lavoro è da sempre centrale nelle agende e iniziative del Sindacato. Quotidianamente diciamo che per contrastare gli incidenti e infortuni sul lavoro, è più che mai necessaria una cooperazione tra Imprese e Sindacati per assicurare il rispetto delle norme e, al tempo stesso, che occorre intensificare i controlli ed inasprire le sanzioni, così come va aumentata la prevenzione e soprattutto la formazione. La salute e la sicurezza sul lavoro devono essere la priorità di tutti e non possono essere considerate un costo ma un investimento che va sostenuto anche dalle Istituzioni, a maggior ragione in questo periodo di crisi pandemica e nell’ottica della tanto auspicata ripresa.

Tra l’altro, il 25 maggio scorso le Segreterie Confederali di CGIL CISL UIL di Civitavecchia hanno svolto un presidio sotto la sede del Comune a Palazzo del Pincio per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni proprio sulla delicatezza di queste tematiche giacché è intollerabile, oltre che non degno di un paese civile, uscire di casa per andare a lavoro e correre il rischio di non tornare più dai propri cari.

Auspichiamo una presa di coscienza da parte di tutti della gravità che rappresenta per la collettività il fenomeno degli incidenti e degli infortuni sul lavoro, che però riteniamo vada affrontato con fermezza e intransigenza ogni giorno e non soltanto sull’onda emotiva dell’ennesimo episodio. Crediamo che sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non si possa in alcun modo risparmiare né rimandare affidandosi alla casualità e al “tanto non succede”!!!”

FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI