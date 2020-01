Incidente al Pigneto: auto investe pedone, ferito 50enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Pigneto all’incrocio con via l’Aquila. Per cause in corso di accertamento un uomo di 50 anni è stato investito da una Fiat Punto, condotta da un 53enne risultato negativo all’alcol test. Il pedone è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Giovanni: l’episodio è avvenuto poco prima delle 19 di martedì 28 gennaio.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo V Prenestino. Da una prima ricostruzione il 50enne si trovava sull’attraversamento semaforico: le indagini stabiliranno se il segnale fosse verde, o rosso, per il ferito.