Incidente al km 36 dell'Aurelia: morto un ladispolano 58enne e arrivati due elisoccorsi - Terzo Binario News

Elicotteri in volo per due giovani in codice rosso, una donna curata sul posto, consolare chiusa

Incidente frontale pochi minuti fa al km 36, nei pressi di Marina di San Nicola sulla statale Aurelia.

Tre auto si sono scontrate: una andava verso Civitavecchia, due in direzione Roma.

Una jeep e una vettura si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo una terza auto.

A perdere la vita il conducente dell’utilitaria, un 58enne di Ladispoli, che viaggiava verso nord.

Feriti gravemente due ragazzi a bordo della macchina che invece andavano verso Roma così come la terza ferita, una donna curata sul posto.

Per i due giovani, in codice rosso, si è reso necessario l’arrivo di due eliambulanze, uno atterrato direttamente sulla statale, l’altro in un campo attiguo.

A intervenire, i soccorsi della Heart Life, i Vigili del Fuoco e alcuni passanti.

Al lavoro la squadra 26A dei pompieri di Cerveteri. I vigili e i soccorritori hanno estratto con le attrezzature da taglio due persone in codice rosso che sono state affidate alle due eliambulanze presenti sul posto, per il trasporto in ospedale .

Al momento la consolare è chiusa al traffico.