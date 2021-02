Incidente ad Anguillara, feriti soccorsi da ambulanze e pompieri - Terzo Binario News

I Vvf della 25A di Bracciano alle ore 20.30 circa sono accorsi per incidente stradale in zona Anguillara Sabazia.

Nello specifico, due auto, una alimentata a GPL hanno impattato in via Casale di sant’Angelo incrocio via di Tragliatella.

Gli occupanti delle automobili sono stati affidati alle cure del personale sanitario giunti sul posto con tre ambulanze. I Vigili del fuoco di Bracciano hanno messo in sicurezza l’area, vista l’alimentazione a GPL di una delle due vetture.

Sul posto anche i Carabinieri.