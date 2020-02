Incidente a Vigna Murata: auto investe ragazza di 14 anni - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Vigna Murata, all’altezza del civico 302. Per cause in corso di accertamento una Opel Agila ha investito una ragazza di 14 anni: la minore è stata trasportata in codice rosso al Bambino Gesù. L’episodio è avvenuto alle 14,30 di giovedì 6 febbraio.

Il conducente del veicolo è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio. I rilievi sono stati affidati al Gruppo VIII Tintoretto: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Carla Canale, presidente del Cdq Vigna Murata, ha commentato a Terzo Binario: “Anche oggi un incidente grave su via di Vigna Murata, strada al confine tra i Municipi VIII e IX, dove troppo spesso hanno perso la vita dei ragazzi del quartiere ed alunni dei licei limitrofi. Ancora una volta ci vediamo costretti a richiedere un serio intervento di messa in sicurezza della strada negli angoli ciechi, nella pista ciclabile e negli attraversamenti pedonali, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini”.

“Proprio in occasione di una recente commissione Mobilità comunale – ha ribadito Canale – e’ emerso che via di Vigna Murata e’ la strada collocata al dodicesimo posto per pericolosità su tutta Roma. Chiediamo alla sindaca, sensibile ai temi di sicurezza stradale e mobilita’ sostenibile, un intervento importante al più presto”.