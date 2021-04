Incidente a Valmontone: perde controllo del deltaplano in fase di atterraggio, ferito 47enne - Terzo Binario News

Sul posto l’elisoccorso. L’uomo non è in pericolo di vita

di Claudio Bellumori

Incidente a Valmontone. Un 47enne – nativo di Frosinone – per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del deltaplano in fase di atterraggio. L’uomo è stato poi trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo. Il tutto è accaduto alle 10,45 di domenica 25 aprile, in località Cacciata.

Il ferito non è in pericolo di vita: dalle prime informazioni raccolte ha riportato la frattura della gamba. Sul posto i carabinieri di Artena, di Valmontone e della compagnia di Colleferro.