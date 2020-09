Incidente a Tragliata. L’episodio è avvenuto martedì nella mattinata di 15 settembre in via Tulliana, altezza via Casale di Sant’Angelo.

Un uomo è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso, in codice rosso.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Passoscuro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.