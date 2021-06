Incidente a Torrevecchia: morto 21enne - Terzo Binario News

Incidente in via di Torrevecchia, all’altezza del civico 815. Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un sinistro stradale con esito mortale.

Sembrerebbe trattarsi di un incidente autonomo. Un ragazzo di 21 anni a bordo di una Honda CBR per cause di accertare ha perso il controllo del mezzo, impattando contro 3 veicoli in sosta. Personale medico ha cercato di rianimarlo, ma è deceduto sul posto.