Incidente in via di Torrevecchia, altezza del civico 468. Una donna – ricoverata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli – è stata investita nella serata di domenica 27 settembre intorno alle 19,45.

Nel sinistro risulta coinvolto sia uno scooter Ps Piaggio 150, di provenienza furtiva sia una Toyota Yaris.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo Monte Mario.

c.b.