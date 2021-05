Incidente a Torrevecchia: auto non si ferma all’alt e finisce fuori strada, un ferito in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Torrevecchia. Una Peugeot 206, per cause in corso di accertamento, e’ uscita fuori strada (come la Volante) dopo un inseguimento con la Polizia partito da via Flaminia, altezza Raccordo e terminato su viale dei Monfortani. L’episodio è accaduto 15,45 di sabato 22 maggio.

A bordo dell’utilitaria un argentino di 43 anni, che è stato estratta fuori dall’abitacolo dai Vigili del fuoco (distaccamento di Monte Mario) e poi trasportato in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli: non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti sono rimasti lievemente feriti.

Presente anche la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario: strada momentaneamente chiusa da viale dei Monfortani a via Trionfale. Ai tecnici di Italgas il compito di controllare i danni subiti da una colonnina rimasta coinvolta nell’urto.



⛔ 🚗 Chiusura temporanea al traffico incrocio via Trionfale e disagi area circostante ⛔ 🚗#Luceverde #lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 22, 2021