di Claudio Bellumori

Incidente in via di Torrevecchia, all’altezza del civico 216. Per cause in corso di accertamento una Mercedes E320 ha investito una donna, che è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. L’episodio è avvenuto mercoledì 8 gennaio alle 15,45.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale Gruppo XIV Monte Mario.