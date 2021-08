Incidente a Torrevecchia, auto adagiata su un fianco - Terzo Binario News

Oggi alle ore 10,32 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via di Torrevecchia, all’altezza del civico 238 , la squadra VVF di Monte Mario (8/A) per incidente stradale.

Rimasta coinvolta una sola vettura adagiata su di un fianco per cause al momento imprecisate.

Il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorritori che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto.

Sul posto le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.