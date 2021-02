di Claudio Bellumori

Incidente a Tor Bella Monaca: l’episodio è accaduto sabato 13 febbraio in via Amico Aspertini. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto uno scooter Honda 125 e una Toyota Yaris. Due le persone ferite, trasportate in ospedale in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VI Torri.

Foto Facebook Quartiere Tor Bella Monaca