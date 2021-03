Incidente a Tor Bella Monaca: auto investe pedone, 50enne trasportata in ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Pietro Anderloni, all’altezza via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca. Alle 11,15 di domenica 28 marzo una donna di 50 anni è stata investita, per cause in corso di accertamento, da una Lancia Musa. La signora è stata trasportata in codice rosso dinamico all’ospedale San Giovanni.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale Gruppo VI Torri. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.