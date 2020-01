di Claudio Bellumori

Incidente a Talenti. Una Citroen C4, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna: quest’ultima e’ stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. L’episodio è avvenuto alle 20,30 di domenica 12 gennaio in via Luigi Capuana, all’altezza del civico 2.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo III Nomentano.