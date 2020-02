Incidente a Settecamini: auto investe bambino di 11 anni, "strisce pedonali ormai cancellate" - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Settecamini. Un bambino di 11 anni, di nazionalità romena, è stato investito in via di Casal Bianco da un’auto, una Opel Corsa condotta da un ragazzo di 26 anni che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. L’episodio è avvenuto alle 19,55 di lunedì 3 febbraio all’incrocio con via Colleverde. Il minore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Da una prima ricostruzione, il piccolo stava attraversando la strada – sulle strisce – insieme alla mamma e a due bambini, che non sono stati interessati dal sinistro. Il conducente del veicolo è stato accompagnato al Pertini per gli accertamenti di rito (esami alcolemici e tossicologici). I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino.

Michela Esposito, presidente presidente del Comitato spontaneo di quartiere Settecamini e dintorni, nel frattempo ha segnalato i punti critici del luogo dove è avvenuto il fatto: “Le strisce pedonali sono ormai completamente cancellate e i lampioni spenti rendono quel tratto particolarmente buio. Sarebbe opportuno segnalare anche i passaggi pedonali con segnaletica verticale che manca o fare in modo che in quel tratto non corrano. Dalla rotonda di Marco Simone arrivano a velocità sostenuta proprio dove inizia il centro abitato”.