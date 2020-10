Sul posto per i rilievi la Polizia di Roma Capitale

Ieri sera intorno alle 20 una vettura si è scontrata con una moto, in via di Selva Candida all’altezza di via Nosate, con intervento del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia di Roma per i rilievi.

Il centauro è stato trasportato al Gemelli in codice roso.

Coinvolto nel sinistro un terzo veicolo.