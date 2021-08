Incidente a Santa Maria di Galeria, morto un centauro - Terzo Binario News

Rilievi del Gruppo XIV Monte Mario di Roma Capitale

Le pattuglie del gruppo XIV Monte Mario della Polizia Locale sono intervenute intorno alle ore 11.30 in Via Santa Maria di Galeria in prossimità del civico 504 direzione fuori Roma.

Il motivo dell’intervento è per un incidente che ha coinvolto una auto, una Skoda condotta da un uomo di 75 anni, ed una moto Harley Davidson.

Il conducente di quest’ultima, un ragazzo di 33 anni soccorso sul posto dal personale medico è però deceduto.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.