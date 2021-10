Incidente a Santa Maria di Galeria, morto un 33enne - Terzo Binario News

Questa mattina intorno alle 7.30 pattuglie della Polizia Locale, XIV gruppo Montemario, sono intervenute per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolto un unico veicolo, Fiat Punto, il cui conducente è deceduto.

Trattasi di un uomo di 33 anni che per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo in Via di Santa Maria di Galeria, all’ altezza del civico 504, finendo fuori strada.

Tuttora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.