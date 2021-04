Incidente a San Basilio: auto si scontra con la Volante, sbanda e investe due pedoni - Terzo Binario News

Incidente a San Basilio. L’episodio è avvenuto alle 8 di martedì 6 aprile in via della Fiuminata, all’altezza di via Recanati.

Per cause in corso di accertamento, una Volante della Polizia, una Alfa Romeo Giulietta, si è scontrata cona una Ford Focus. Quest’ultimo veicolo, dopo l’urto, sembra che abbia sbandato, colpendo un muro di cinta e investendo due donne che in quel momento si trovavano sul marciapiede.

La conducente della Focus, una 55enne, è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo. I due pedoni, di 47 e 78 anni, trasportati in rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni.

Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino.

c.b.