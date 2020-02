Incidente a San Basilio. Alle 18 di mercoledì 5 febbraio una donna di 82 anni è stata investita in via Fabriano, all’altezza del civico 31. L’anziana è stata poi trasportata al Policlinico Umberto I in codice 2/arancione. L’automobilista non si è fermato.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale gruppo Tiburtino: da una prima ricostruzione sembra che la donna si trovasse sulle strisce pedonali.