Incidente a Roma: scontro tra scooter e un mezzo Ama, morto 56enne • Terzo Binario News

L’impatto all’altezza di Piazza della Stazione Prenestina. Rilievi affidati alla Polizia locale. Il cordoglio della municipalizzata

Incidente mortale all’altezza di Piazza della Stazione Prenestina. Alle 10 di oggi, 25 gennaio, si è verificato lo scontro tra un mezzo dell’Ama – uno “squaletto” – e uno scooter: a bordo del ciclomotore si trovava un 56enne italiano, che è deceduto.

Il conducente del mezzo Ama, un 34enne, avrebbe accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo V Prenestino. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

Ama, in una nota, ha detto: “Questa mattina il conducente di uno scooter è tragicamente morto in via della Stazione Prenestina impattando contro un mezzo Ama in servizio nell’area. Ama desidera esprime profondo dolore per la tragica fatalità e porge il proprio cordoglio ai familiari della vittima. L’azienda è vicina al proprio dipendente coinvolto nell’incidente ed è a completa disposizione delle autorità competenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto”.