Incidente a Primavalle: auto ribaltata, colpiti otto veicoli in sosta - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Primavalle. Per cause in corso di accertamento una Ford Fiesta si è ribaltata e ha colpito otto veicoli in sosta. L’episodio è avvenuto poco dopo le 3 di giovedì 30 gennaio, in via Federico Borromeo. La strada – per la presenza di una macchia di olio – è stata momentaneamente chiusa all’intersezione con piazza di San Zaccaria in direzione di piazza Clemente XI, fino al civico 45. Terminato l’intervento, è stata riaperta. Non ci sono stati feriti.

Le macchine in sosta, per la cronaca, erano: Fiat Cinquecento, Ford EcoSport, Citroen C3, Ford Fiesta, Citroen C1, Fiat Panda, Fiat Punto, Ford Fiesta. Rilievi affidati alla Polizia locale.

Ripristinata la normale viabilità anche delle linee bus 46 e 49.

Foto di archivio