Alle 2 circa di questa notte, la Squadra VVF 9/A del Distaccamento di Prati, è intervenuta in Viale Bruno Buozzi,108 per un incidente stradale dove una microcar si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Quattro ragazzi che erano all’interno della vettura, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Polizia di Roma Capitale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.