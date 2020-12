Incidente a Prati: auto finisce contro il semaforo - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Prati. Tre i veicoli coinvolti: una Fiat 500 finita contro il semaforo, una Nissan Micra la cui conducente 85enne è stata trasportata all’ospedale San Giovanni in codice azzurro e una Aygo in sosta, che è rimasta danneggiata. Questo quanto accaduto mercoledì 9 dicembre tra via Cipro e via Marcantonio Bragadin.

🔴#Roma #incidente – Via Cipro traffico rallentato tra Piazzale degli Eroi e Via Marcantonio Bragadin > Via Anastasio II#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 9, 2020

Sul posto per i rilievi la Polizia locale: ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto raccontato da una residente, in quel tratto stradale ne sono accaduti di sinistri: “I semafori non si vedono bene. Soprattutto venendo da Piazzale degli Eroi”.