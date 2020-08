Incidente in via Filippo Meda: tre veicoli coinvolti, ferite due donne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Filippo Meda. Il sinistro – per cause in corso di accertamento – ha coinvolto tre vetture (due Ford Fiesta e una Volkswagen Up) all’altezza di via Achille Benedetti. Ferite due donne, non in maniera grave, entrambi conducenti di due dei tre veicoli: l’episodio è avvenuto alle 15 di mercoledì 26 agosto.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo Tiburtino: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Facebook Gruppo Beltramelli-Meda-Portonaccio