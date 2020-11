Incidente a Piazzale Flaminio: auto ribaltata, 80enne all'ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

Incidente a Piazzale Flaminio, all’altezza di via Luisa di Savoia, civico 12. Alle 12 di mercoledì 25 novembre – per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto una Fiat Cinquecento e una Suzuki Ignis, che si è ribaltata: al volante di questo veicolo un 80enne, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

I rilievi sono stati affidati al II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai caschi bianchi il compito di verificare l’esatta dinamica dei fatti.

c.b.