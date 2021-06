Incidente a Piazza Salerno: perde controllo dello scooter e finisce contro il muro, morto 22enne - Terzo Binario News

Incidente stradale con esito mortale: intervento della Polizia Locale. Questa mattina, intorno alle 4.50 , il XV gruppo Cassia della Polizia Locale è intervenuto per un incidente che sembrerebbe aver coinvolto un solo veicolo.

Per cause da accertare e secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 22 anni , a bordo di un honda Sh , ha perso il controllo del mezzo, urtando sul ciglio di un marciapiede, per poi finire contro un muro a Piazza Salerno, all’altezza del civico 3. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per stabilire l ‘ esatta dinamica dei fatti.