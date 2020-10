Incidente a Piazza Bologna: malore mentre guida, perde controllo dell'auto. Morto 51enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in zona Piazza Bologna. Un 51enne, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo colpendo due mezzi in sosta. L’uomo è deceduto poco dopo: il fatto è accaduto alle 14,30 di venerdì 23 ottobre su via Livorno, all’altezza di via Apuania.

Inutili i tentativi di rianimazione effettuati dal personale. Gli agenti della Polizia locale Gruppo II Sapienza hanno effettuato i rilievi, chiudendo la strada durante le operazioni del caso.