Incidente a Palombara Sabina: morto 48enne - Terzo Binario News

Incidente a Palombara Sabina. Alle 14 di giugno 10 giugno – all’altezza del chilometro 11,600 della Strada Provinciale del Pascolare – il conducente di una Classe A – un romano di 48 anni residente in zona – per motivi in corso di accertamento, mentre stava percorrendo la strada in direzione Monterotondo, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con una Volkswagen Tiguan – condotta da una ragazza di Palombara di 30 anni – e una Kia Stonic, condotta da una ragazza romana di 20 anni.

L’uomo, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduto sul posto nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Le due donne, ferite ma non gravi, sono state trasportate all’ospedale di Monterotondo.

I veicoli sono stati sequestrati dai Carabinieri delle Stazioni di Moricone e di Montelibretti, intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro. La salma del 48enne è stata trasportata al centro di medicina legale del Policlinico Umberto I di Roma, a disposizione dell’A.G. di Tivoli.