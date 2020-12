Incidente a Ottavia: auto ribaltata, due feriti in codice rosso - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Ottavia. L’episodio è avvenuto intorno alle 4,30 di sabato 5 dicembre in via della Lucchina, all’altezza di via Cesira Fiori. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una Fiat Panda, poi ribaltata e una Renault Clio.

Due persone sono state trasportate in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.

Foto frame video Facebook Ottavia e Lucchina News

Foto pagina Facebook Sei di Ottavia senza se

Foto Facebook Associazione culturale Lucchina e Ottavia