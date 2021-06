Incidente sulla Litoranea, all’altezza del cancello numero 7. Per cause in corso di accertamento – alle 13,30 di lunedì 21 giugno – si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Opel Adam, condotta da una 27enne e un motoveicolo Honda, con a bordo un uomo di 52 anni, che è morto.

⛔ IN ATTO CHIUSURA DELLA LITORANEA DA VIA DEL LIDO DI CASTEL FUSANO A VIA ARNO (COMUNE DI POMEZIA)

ℹ Incidente al KM 7#Luceverdehttps://t.co/99o8CfG8W8 — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 21, 2021

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo X Mare. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.