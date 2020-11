Incidente a Ostia: auto ribaltata dopo impatto contro vetture in sosta - Terzo Binario News

Incidente a Ostia. L’episodio è avvenuto su lungomare Caio Duilio alle 18 di domenica 15 novembre. Per cause in corso di accertamento, sul rettilineo a senso unico di marcia, una Renault Clio nel corso di una fase di sorpasso ha urtato una Jeep Renegade, poi è finita contro due veicoli in sosta – una Fiat Multipla e una Smart ForTwo – e si è ribaltata.

Una ragazza è finita in codice azzurro al Grassi di Ostia. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo X.

c.b.

Foto Facebook Andrea Bozzi