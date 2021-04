Incidente a Ostia: auto in fiamme dopo lo scontro - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Ostia. Per cause in corso di accertamento – alle 20,30 di domenica 25 aprile – si è verificato lo scontro tra due Citroen C3 all’altezza di corso Duca di Genova. Nell’impatto un veicolo ha preso fuoco.

Quattro le donne ferite, tutte trasportate all’ospedale Grassi (due in codice 2, una in codice 3 e l’ultima in codice rosso dinamico).

Sul posto la Polizia locale del Gruppo X Mare, i carabinieri e i Vigili del fuoco.

Foto Facebook Andrea A.