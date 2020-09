di Claudio Bellumori

Incidente in via dei Romagnoli, all’altezza di via Giuseppe Fiorelli. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto un Piaggio Ape: un 82enne è stato trasportato con l’eliambulanza – in codice rosso – all’ospedale San Camillo.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 10 di lunedì 28 settembre. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale Gruppo X Mare.

🔴❗ #Roma #incidente – Via dei Romagnoli code tra Ostia Antica e Dragona in entrambe le direzioni



ℹ️ incidente all'altezza di Via Giuseppe Fiorelli #luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 28, 2020