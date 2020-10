Incidente a Osteria Nuova: cinque i feriti, sul posto l'eliambulanza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Osteria Nuova in via Braccianese, all’altezza di via della Stazione di Cesano. Il sinistro – martedì 27 ottobre – intorno alle 12 ha visto coinvolte due vetture: una Alfa Romeo 156 e una Peugeot 108. Cinque le persone ferite, tutte soccorse al Policlinico Agostino Gemelli, di cui una trasportata all’ospedale universitario con l’eliambulanza.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo XV Cassia.

Foto Facebook Giandaniele G.