Incidente a Monti Tiburtini: scontro tra due auto “al solito incrocio. Ora basta”

di Claudio Bellumori

Incidente in zona Monti Tiburtini. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Toyota Yaris e una Peugeot 208 in via Achille Benedetti all’altezza di via Filippo Meda. Non ci sono stati feriti nell’impatto: questo quanto avvenuto giovedì 6 febbraio alle 17,30. La strada è stata chiusa fino a poco dopo le 19, per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Fabrizio Montanini (comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio) ha così commentato: “Via Achille Benedetti chiusa per il solito incidente al solito incrocio. Ora mi raccomando ricominciamo con il derby di chi accusa gli automobilisti e di chi reputa quell’incrocio pericoloso. Le statistiche parlano chiaro. In nessun altro incrocio si registrano così tanti incidenti. E quando succede questo, chi di dovere interviene con il semaforo o con dissuasori o facendo una mini rotonda. La negligenza degli automobilisti c’è ed e fuori dubbio visto come sono ridotte le auto incidentate, ma questa ci sarà sempre.

Se tutti fossero bravi a rispettare le regole della strada, non ci sarebbe bisogno dei semafori. Basterebbe rispettare la segnaletica. Resto dell’avviso che l’Amministrazione capitolina ha provato a intervenire visto l’alto numero di incidenti, ma si sono sbagliati mettendo il semaforo all’incrocio precedente (via Durantini) in cui, come sappiamo, non serviva veramente a nulla, se non a causare ancora più traffico”.

Poi Montanini ha proposto “l’installazione di un autovelox nelle vicinanze dell’incrocio. Comunque a breve partirà una raccolta firme e nel caso organizzeremo sit-in. Il problema deve essere risolto”.