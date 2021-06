Incidente a Montelibretti: l'auto finisce nella scarpata e prende fuoco, morto 64enne - Terzo Binario News

Incidente a Montelibretti. Un uomo di 64 anni, residente in zona, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura: l’auto è finita in una scarpata e ha preso fuoco. Il conducente del veicolo è riuscito a uscire dall’abitacolo ma è deceduto. L’episodio è avvenuto alle 20 di martedì 29 giugno in via Rosce.

Sul posto i carabinieri, che hanno trovato il corpo a pochi metri dall’automobile. La salma è stata poi traslata all’istituto di Medicina legale del Verano.

c.b.