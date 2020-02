Incidente a Monte Mario: scontro auto-scooter, ferito 46enne

di Claudio Bellumori

Incidente in via Trionfale all’incrocio con via Aristide Gabelli. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Volkswagen Golf, con a bordo un italiano di 43 anni e uno scooter Honda Foresight, con a bordo un moldavo di 46 anni che è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. Questo quanto accaduto alle 7,50 di venerdì 7 febbraio.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario.