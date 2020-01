Incidente a Marconi: auto ribaltata, 42enne in ospedale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Marconi. Un 42enne è stato trasportato in codice rosso dinamico all’ospedale San Camillo: l’uomo si trovava all’interno di una Toyota Yaris. La vettura a certo punto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. L’episodio è avvenuto alle 22,30 di lunedì 6 gennaio in via Oderisi da Gubbio, all’altezza del civico 222.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi.