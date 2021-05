Incidente a Lanuvio: morto 49enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Lanuvio. Intorno alle 13,30 di martedì 4 maggio si è verificato lo scontro, per cause in corso di accertamento, tra due veicoli. Un 49enne nato a Roma è morto: l’episodio è accaduto in via Astura, all’incrocio con via dei Gelsomini.

Sul posto l’elisoccorso, i carabinieri della stazione locale e i Vigili del fuoco della squadra 27A, distaccamento di Velletri. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed hanno estratto i due conducenti, uno dei quali stato dichiarato deceduto alle 14,20 mentre l’altro automobilista, di 62 anni, è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Velletri.