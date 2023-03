I Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti alle 18 per un incidente in via dell’Infernaccio a Ladispoli.

Due ragazzi a bordo di una vettura sono finiti fuori strada, tanto che per recuperarli dal dirupo sono appunto dovuti intervenire i pompieri, che li hanno affidati alle cure dei soccorritori.

Da una prima impressione, non sembravano in condizioni serie.