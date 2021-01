Incidente a La Storta: scontro tra due auto, morta 47enne - Terzo Binario News

Ragazzo di 20 anni al Gemelli in stato di shock

di Claudio Bellumori

Incidente in via della Storta. L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 di domenica 10 gennaio. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due veicoli: una donna italiana di 47 anni, a bordo di una Dacia Sandero, è morta sul colpo. Al volante dell’altra auto, una Opel Meriva, un ragazzo di 20 anni, che è stato trasportato al Gemelli in stato di shock. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Al momento, sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti intervenuti, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per consentire i rilievi, le pattuglie della Polizia locale Gruppo XIV Monte Mario hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della strada, nel tratto da via Brozolo a via Domenico Montagnana, provvedendo alla deviazione del transito veicolare .