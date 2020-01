Incidente a La Rustica: scooter contro auto in sosta, morto 48enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a La Rustica. Un uomo di 48 anni e’ morto domenica 12 gennaio. La vittima – a bordo di uno scooter Honda Forza – per cause in corso di accertamento e’ andato a impattare contro una Renault Megane in sosta. L’episodio e’ avvenuto in via Naide, poco dopo le 20.

La salma e’ stata traslata al Policlinico di Tor Vergata. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo V Casilino: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto di archivio