Incidente a Guidonia: con l'auto finisce contro vetture in sosta e investe pedone - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una 23enne italiana, a bordo di una Lancia Ypsilon, per cause in corso di accertamento è andata a finire contro auto in sosta e ha investito un pedone, un italiano di 57 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Tivoli e successivamente trasferito al Policlinico Umberto I. L’episodio è avvenuto a Guidonia alle 5,30 di venerdì 10 gennaio. L’automobile procedeva su viale Roma, direzione Capitale.

Presenti i carabinieri per i rilievi di rito. La ragazza è stata sottoposto ad esami clinici al nosocomio di Tivoli.