di Claudio Bellumori

Incidente a Guidonia. Per cause in corso di accertamento una vettura – con a bordo una ragazza – si è ribaltata sulla strada provinciale ex 48. La giovane è stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Questo quanto accaduto intorno alle 12 di sabato 18 gennaio.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tivoli.

In aggiornamento