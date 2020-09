Incidente a Guidonia: auto investe pedone, grave una 68enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Guidonia. Per cause in corso di accertamento – nella tarda serata del 19 settembre – una Fiat Tipo, condotta da un uomo di 74 anni, ha investito una 68enne. Il veicolo procedeva in direzione della Capitale.

L’episodio è avvenuto in località Bivio di Guidonia, sulla Tiburtina Valeria, all’altezza del civico 177. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma: è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

La vettura è stata sequestrata. I documenti di circolazione e assicurativi sono risultati in regola. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Guidonia.