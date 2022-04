Incidente a Grotta Perfetta, morta una 35enne - Terzo Binario News

Alle ore 01:20 circa, la Sala Operativa del Comando Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la Squadra Operativa 11/A del distaccamento Eur e il Carro Fiamma, in Via Cristoforo Colombo incrocio Via di Grotta Perfetta per incidente stradale.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, con l’utilizzo del divaricatore e cesoie hanno estratto una donna dalle lamiere, con la stessa trasportata in codice rosso in ospedale.

le Pattuglie della Polizia Locale del Gruppo X Mare si sono occupate dei rilievi dell’incidente che ha coinvolto la Lancia Ypsilon della 35enne trasportata all’ospedale Sant’Eugenio dove è poi deceduta.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risulta coinvolto nessun altro veicolo.